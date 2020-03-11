В Украине в первую неделю марта лабораторно подтверждены девять случаев смерти из-за осложнений, вызванных гриппом. Жертвы гриппа умерли в период со 2 по 8 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тысячи человек, причем 66,4% из них - это дети. Показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.

Всего с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончались 63 человека. Ни один из них не был вакцинирован.

В первую неделю марта против гриппа вакцинировались 216 человек, а с начала эпидсезона - около 238 тысяч человек.

Ранее "Страна" объясняла, чем коронавирус отличается от гриппа. Мы также приводили показатели смертности от обоих заболеваний.