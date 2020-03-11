В Киеве раскупают продуктовые товары в магазинах.

Как сообщает корреспондент "Страны", который обошел несколько супермаркетов, больших очередей пока нет, но многие прилавки уже пустуют.

Больше всего берут сухари, печенье, консервы, туалетную бумагу и крупы. В супермаркете "Ашан" в ТРЦ "Ocean Plaza" исчезли горох на развес и молоко. Разобрали почти всю соль, гречку и муку.

В "Ашане" встречаем пожилую женщину, чья тележка для покупок заполнена рулонами туалетной бумаги. На вопрос, зачем так много, она ответила: "Я как прочитала в новостях, что карантин введут, сразу решила на всякий случай купить. Вон, в Австралии в супермаркетах дрались за туалетную бумагу, видели? Не знаю, почему именно за неё, может, у них там книг нет.. У нас на крайний случай книги есть, газеты... Но я на всякий случай все равно решила туалетной бумагой запастись, и перед выходными ещё куплю".

"И вы берите скорее, а то на выходных уже не будет", - посоветовала женщина, и добавила в свою тележку несколько консервов. Она говорит, что нужно "брать всего побольше и нескоропортящееся - вдруг карантин затянется?"

А вот пожилой мужчина, не спеша насыпающий развесной сахар в пакет, говорит, что панике не поддаётся. "А чего паниковать? Ну, карантин, и что? В магазин же все равно надо ходить. Магазины же не закрывают? Не закрывают. Смысл покупать головой запас? Я чуть-чуть сахара беру, на себя, как всегда. Я войну прошел, мне коронавирус не страшен", - подмигнул напоследок старик "Стране".



Фото: Страна.ua

Как отмечает корреспондент "Страны", очередей в "Ашане" нет, людей тоже немного, правда некоторые стеллажи существенно порядели - сахар, вода, туалетная бумага. Консультанты сказали, что антисептик разобрали еще 2 дня назад и пока непонятно, когда привезут новую партию. Из паникующих была замечена только одна пожилая пара - оба в масках медицинских и с полной тележкой еды. Сказали, что боятся, что все подорожает из-за карантина или вообще исчезнет с прилавков

Фото: Страна.ua

В супермаркете "novus" возле станции метро Академгородок очередей тоже нет, люди покупают обычное количество продуктов. На кассах также очередей нет. Журналистам встретился только один парень, который запасался как будто на год вперед. На вопрос - зачем так много? "Меня жизнь научила, что лучше все купить заранее, а то сейчас начнётся паника, цены вырастут и купить все будет сложнее", - рассказал покупатель Алексей.

Больше всего покупатели раскупают гречку.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в киевских супермаркетах из-за коронавируса люди тележками закупают муку и туалетную бумагу.

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