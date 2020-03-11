Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верхоаной Рады рекомендовал включить в повестку дня сессии законопроект 3133, который запрещает занимать руководящие должности в правоохранительных органах людям, против которых составлен протокол о коррупции.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Этот законопроект называют "законопроектом по увольнению Сытника", так как на главу НАБУ был составлен протокол о коррупции, который был утвержден решением суда.

"Мы, как комитет по правоохранительной деятельности, сегодня рекомендовали внести в повестку дня сессии законопроект 3133. Но рассмотрения по сути, данного законопроект, сегодня не был, его и не могло быть, так как он еще не включён в повестку дня сессии. Этот законопроект может быть рассмотрен комитетом по сути только после того, когда ВР включит его в повестку дня сессии. Это может произойти на внеочередном заседании или когда ВР закончить рассмотрение законопроекта о земле", - сказал "Стране" Денис Монастырский, глава Комитета.



Максим Бужанский, депутат фракции "Слуга Народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности также подтвердил, что сегодня комитет проголосовал "за" то, чтобы рекомендовать законопроект 3133 внести в повестку дня сессии.

"Думаю, что парламент внесет данный законопроект в повестку дня, когда закончит рассмотрение законопроекта о земле", - сказал нам Бужанский.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как Рада собирается увольнять главу НАБУ Сытника и помешает ли этому Запад.

Также мы писали, что "Слуги народа" внесли в Разу законопроект об изменениях в закон о НАБУ, что приблизило отставку Сытника.