Служба безопасности Украины задержала на улице Киева члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Теперь его экстрадируют из страны.

Об этом 11 марта сообщила пресс-служба СБУ.

Мужчина находился в международном розыске. Иностранец нелегально прибыл в Украину, чтобы избежать наказания за участие в незаконных вооруженных формированиях. "На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - сказано в сообщении.

Шевченковский райсуд Киева отправила "игиловца" под стражу. Прокуратура начала экстрадицию. Найти и поймать преступника помогла Киевская местная прокуратура №10.

"Игиловца" готовятся выслать из страны. Фото: СБУ

Напомним, что стало известно имя нового главы ИГИЛ.

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