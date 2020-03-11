В Киеве на улице задержали боевика ИГИЛ. Фото
Служба безопасности Украины задержала на улице Киева члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Теперь его экстрадируют из страны.
Об этом 11 марта сообщила пресс-служба СБУ.
Мужчина находился в международном розыске. Иностранец нелегально прибыл в Украину, чтобы избежать наказания за участие в незаконных вооруженных формированиях. "На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - сказано в сообщении.
Шевченковский райсуд Киева отправила "игиловца" под стражу. Прокуратура начала экстрадицию. Найти и поймать преступника помогла Киевская местная прокуратура №10.
"Игиловца" готовятся выслать из страны. Фото: СБУ
Напомним, что стало известно имя нового главы ИГИЛ.
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