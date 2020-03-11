67-летняя женщина внезапно скончалась на территории контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Инцидент произошел 11 марта около 16:00. Об этом на своей странице в соцсети написал представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Автор поста уточнил, что смерть была констатирована в 16:05

Напомним, в течение 2019 года при пересечении контрольно-пропускных пунктов умерли 27 человек, в основном это люди пожилого возраста.

Ранее "Страна" писала о том, что КПВВ "Марьинка" попал под обстрел.

Также мы сообщали, что на КПВВ "Марьинка" умер 80-летний пенсионер из Макеевки.