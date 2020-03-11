На сайте Верховной Рады опубликован текст проект закона "О Службе безопасности Украины" предполагает сокращение численности Службы до 15 тысяч человек, значительное увеличение денежных выплат сотрудникам и определение структуры Службы главой СБУ.

Это следует из обнародованного на сайте Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины". Документ, описывающий усовершенствование организационно-правовых принципов работы СБУ, вчера внес в парламент Владимир Зеленский.

Поект зарегистрирован под №3196.

Согласно документу, структуру СБУ будет определять глава Службы, а не указ президента, как сейчас. При этом руководитель СБУ будет также назначать и увольнять своих заместителей и начальников региональных управлений по согласованию с главой государства, а не указом президента.

Общая предельная численность СБУ в проекте определена в 15 тысяч человек. В особый период, в условиях чрезвычайного положения, общая численность может быть увеличена до 20 тысяч, а в период действия военного положения или состояния войны - до количества, определенного мобилизационным планом.

Проект предполагает введение специальных званий - от сержанта СБУ до генерала СБУ.

Сотрудникам Службы и их семьям сохраняют гарантии социальной защиты наравне с военнослужащими. Также значительно увеличивается должностной оклад, который входит в денежное обеспечение сотрудника СБУ наряду с надбавками и премиями. Финансирование Службы, согласно проекту закона, будет закреплено на уровне не менее 0,45% от ВВП.

В переходных положениях проекта указано, что новые нормы по сокращению численности СБУ и денежному обеспечению будут вводиться постепенно, в течение семи лет.

В статусе и задачах Службы законопроект, среди прочего, указывает контрразведывательную защиту суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и учебно-технического потенциала, кибербезопасности и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры, а также экономического благополучия Украины от влияния спецслужб иностранных государств.

Также в документе прописано, что за СБУ оставляют функцию досудебного расследования.

В переходных положениях проекта написано, что комплектование СБУ сотрудниками на должности, по которым присваиваются специальные звания, будет начато с 1 января 2022 года, но не позднее одного года со дня завершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и "сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Ранее "Страна" называла приоритетные направления, по которым предполагается реформировать СБУ в соответствии с законопроектом.

Мы также рассказывали, что суд обязал восстановить люстрированного советника главы СБУ и выплатить ему 2,5 млн гривен зарплаты.