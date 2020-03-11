В группах украинцев, которые находятся в Евросоюзе, в социальных сетях призывают не возвращаться в Украину, чтобы не распространять инфекцию. На эту тему появились даже специальные картинки, на которых изображена паска и "коронавирус".

Подобные картинки с призывом не везти в Украину коронавирус постят в соцсетях среди украинцев, которые находятся в Италии.

"Украинцы-беглецы только подвергают опасности близких в Украине. Разница с Италией в том, что Украине негде просить помощи (ЕС миллиард не даст), непростая демографическая и экономическая ситуация + война на востоке", - журит земляков в Facebook Владимир Нестеров.

Однако тех, кто хочет вернуться домой ничто не остановит.

"Как бы плохо не было в Украине, это мой дом. И я хочу вернуться домой", - признается живущая в Италии Любовь Цяпка.

Картинка с призывом не возвращаться домой украинцам из Италии

Подробнее читайте в материалы "Страны" о том, что из-за коронавируса заробитчане начали массово возвращаться домой.

Тем временем по всей Украине объявили трехнедельный карантин.