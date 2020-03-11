В Киеве до конца марта из-за угрозы коронавируса отменят массовые богослужения в храмах. Киевская городская госадминистрация решил направить обращение к главам религиозных общин по этому поводу.

Соответствующий протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА опубликован на сайте горсовета.

В протоколе в пункте 7.1 также говорится о проведении на входах в церкви санитарного контроля.

"7.1. Подготовить обращение к главам религиозных учреждений города Киева о прекращении проведения массовых богослужений и предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева и установлении входящего санитарного контроля", - сказано в документе.

Ранее "Страна" рассказывала, какие еще ограничительные меры указаны в протоколе КГГА.

Мы также сообщали, что из-за противоэпидемических мер график работы столичного метро не изменится.