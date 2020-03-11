Бывшего продюссера и ранее одного из самых влиятельных людей в Голливуде Харви Вайнштейна суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. Об этом сообщает The New York Times.

Вынесение приговора стало главной вехой в движении #MeToo, которое набрало обороты после того, как несколько женщин обнародовали свои жалобы на Вайнштейна.

Как пишет Variety, 9 марта, адвокаты Вайнштейна попросили для своего подзащитного минимальный срок в пять лет лишения свободы, и обращали внимание суда на благотворительную работу продюсера.

"Мистер Вайнштейн не может выйти на улицу без угрозы публичного осуждения. Он потерял все способы к тому, чтобы зарабатывать на жизнь. Проще говоря, его падение с вершин было грандиозным, не имеющим прецедентов в эпоху социальных медиа",- говорится в обращении адвокатов Вайнштейна, которые считают, что максимальный срок лишения свободы в 29 лет для 67-летнего продюсера равносилен пожизненному.

Напомним, 24 февраля, 67-летнего Харви Вайнштейна признали виновным по двум пунктам обвинения из пяти - изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени. Теперь ему грозит реальный срок. При этом продюссер был оправдан по самым серьезным обвинениям - изнасилование первой степени и хищническое сексуальное насилие.

Как сообщалось, скандал вокруг Вайнштейна вспыхнул в октябре 2017 года, когда претензии различной тяжести продюсеру предъявили более 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Дело Вайнштейна вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хэштегом #MeToo.

Также мы сообщали, что Брэд Питт снимет фильм о секс-домогательствах Харви Вайнштейна.