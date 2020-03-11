В связи с угрозой распространения коронавируса власти Киева с 12 марта вводят ограничительные меры. В КП "Киевский метрополитен" рассказали, как они повлияют на работу подземки.

Короткое разъяснение опубликовано на Facebook-странице предприятия.

В метро заверили, что общественный транспорт пока будет работать в обычном графике. На нем только действует усиленный режим дезинфекции, который был введен еще в конце января.

"Страна" уже рассказывала об особенностях такого режима. Он предполагает по меньшей мере дважды в день обработку с дезинфицирующими средствами поверхностей на станции (пола, поручней, кассовых окон, дверных ручек. Кроме того, дезинфицируют подвижной состав перед выездом на линию и после завершения каждого цикла рейса в одну сторону - то есть после высадки пассажиров.

Ранее мы публиковали полный перечень ограничительных мер в столице.

Мы также рассказывали, что из-за противоэпидемических мер и угрозы коронавируса в супермаркетах Киева начался ажиотаж.