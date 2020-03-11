Гражданку Китая из аэропорта "Борисполь" увезли в больницу после того, как у нее обнаружили симптомы, которые могут свидетельствуют о заражении коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Об этом заявила заведующая первым инфекционным отделением Александрийской клинической больницы Киева Татьяна Гайнутдинова, передает hromadske.

"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", - сказала она.

Женщину отвезли в киевскую Александрийскую клиническую больницу. Откуда именно прилетела гражданка Китая, не сообщается.

Позже во время брифинга премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что гражданка Китая здорова. По его словам, у нее также отсутствовала завышенная температура.

"Стюардессе показалось, что у него (гражданина Китая - Ред.) есть температура. Его проверили, сделали тест, у него нет температуры, нет вируса", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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