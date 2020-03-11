Кабмин отменил авиасообщение Украины и Италии
Украина прекращает авиасообщение с Италией из-за вспышки в этой стране коронавируса.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, заявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня было решение о прекращении авиасообщения с Италией. Авиакомпании уже начали его реализацию. В дальнейшем будем наблюдать: с странами, где активно будет развиваться этот вирус, будем рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение", - заявил премьер.
Шмыгаль также заявил, что следующим этапом будет усиление контроля в аэропортах и на пунктах пропуска на границе.
Напомним, что накануне в Италии за сутки зафиксировали почти тысячу новых случаев коронавируса.
Ранее "Страна" писала о том, что SkyUp из-за коронавируса отменила рейсы на Тель-Авив и перенесла полеты в Италию.
Также мы сообщали, что в Италии из-за коронавируса могут закрыть магазины и остановить общественный транспорт.