Правительство Венгрии объявило в стране режим чрезвычайного положения. Он предполагает несколько строгих ограничительных мер, которые вызваны угрозой распространения нового коронавируса.

О переходе страны на режим ЧП объявил в своем Twitter официальный представитель правительства Золтан Ковач.

Среди принятых неотложных мер Ковач назвал следующие:

запрет на въезд из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана;

закрытие университетов;

запрет мероприятий в помещениях с более чем 100 участниками и на открытом воздухе с более чем 500 участниками.

В ближайшие дни чиновник пообещал рассказать о других дополнительных мерах.

Как передавали венгерские СМИ, в стране выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Инфицированы восемь иранцев, один британец и четыре гражданина Венгрии.

Ранее "Страна" писала об объявлении общенационального карантина в Украине.

Мы также рассказывали, что зараженных коронавирусом украинцев может быть гораздо больше, чем показывает официальная статистика.