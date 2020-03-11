Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции создан в т.н. "ДНР".

Об этом 11 марта сообщили местные СМИ.

Отмечается, что на территории "республики" принято решение о создании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo.

В штабе, заявили, что "разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции". По состоянию на 10 марта 2020 года эпидемиологическая ситуация в "республике" находится под контролем.

При этом 10 марта в "ДНР" сообщила о госпитализации женщины с симптомами коронавируса.

При этом в среду, 11 марта, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса Covid - 19. Он начнется с 12 марта и продлится до 3 апреля. Предусматривается, что будет закрыта большая часть КПП на границе. Из 219 останется 49 (те, где оборудованы места для карантина).

Напомним, что из-за угрозы коронавируса в Украине перенесли пробное ВНО.

Также мы писали о том, что в Минздраве объяснили, почему в Украине подтвержден всего один случай коронавируса.