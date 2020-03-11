В Харькове не вводят карантин с завтрашнего дня. Фото: .sq.com.ua

В Харькове пока не приняли решение о введении карантина из-за коронавируса. Этот вопрос будет решаться завтра.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Status quo.

По его словам, решение о введении карантина будет приниматься завтра, 12 марта. 

Напомним, в среду, 11 марта, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса Covid - 19. Он начнется с 12 марта и продлится до 3 апреля.  Это решение обсуждалось на совещании Кабмина с участием глав облгосадминистраций. В итоге карантин ввели по всей стране с завтрашнего дня на три недели. 

Как сообщалось, в КГГА предупредили об уголовной ответственности для школ и ТРЦ, которые нарушат режим карантина.

 

 

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