Министры украинского правительства отказались от своих премий до конца текущего года . Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на брифинге по результатам заседания Кабмина в среду, 11 марта.

"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что правительство премьера Алексея Гончарука привязало зарплаты министров, заместителей министров и руководства государственных предприятий к средней зарплате по стране через коэффициент.

Ранее "Страна писала о том, что опубликованы зарплаты украинских министров за январь, где самая низкая была у министра Кабмина Дмитрия Дубилета - 12 721 грн а самая высокая - у главы МИД Вадима Пристайко - 68 269 грн.





Также мы сообщали, что в предыдущем Кабмине премии президента и премьера планировали привязать к росту ВВП.