Правление Национального банка не решится завтра, 12 марта, на изменение размера своей учетной ставки из-за коронавируса, сложной ситуации на мировых рынках и девальвации гривны.

Такой прогноз дали "Стране" опрошенные банкиры и аналитики инвестфондов. Все как один ждут сохранение нынешних 11% годовых.

Последний раз размер учетки пересматривали в январе 2020 года (в феврале монетарный комитет не заседал), тогда он был уменьшен на рекордные 2,5% годовых (до 11%). А до этого — в декабре 2019 года: тогда ставку опустили с 15,5% до 13,5%.

"Дилемма выглядит так: понизить ставку, чтобы попытаться заставить банки больше кредитовать Минфин (хоть и по более высоким ставкам) с риском того, что лишняя ликвидность пойдет на валютный рынок или же повысить ставку, чтобы снизить девальвационное давление на гривну, и уменьшить связанные с этим инфляционные риски. Думаю, решат не менять ставку", — объяснил "Стране" ситуацию руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

При этом допускается повышение Минфином доходностей по гривневым гособлигациям, чтобы возродить к ним интерес со стороны наших банков. По одним оценкам, ставки по ОВГЗ должны подрасти до 12-13% годовых, по другим — вообще до 14-15% годовых. Предполагается, что повышение будет временным.

Снижение нацбанковской ставки, наблюдавшееся два предыдущих месяца сейчас считается очень рисковым шагом по двум причинам:

• из-за повышенной турбулентности мировых рынков;

• из-за отсутствия интереса у нерезидентов к нашим гособлигациям и любым другим украинских долговым инструментам.

"Если центробанки развитых стран в кризис снижают ставки с целью стимулирования экономики, то центробанки развивающихся стран не могут себе этого позволить. Ведь снижение ставок на внутреннем рынке в турбулентные периоды может способствовать оттоку капитала из страны", — заверил "Страну" начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Считается, что в текущих условиях удешевление стоимости гривневых ресурсов не будет стимулировать рост кредитования реальной экономики. Эти деньги могут пустить на покупку дорожающего доллара, и тогда курс украинской валюты упадет еще сильнее.

"Чем больше будет доступной гривневой ликвидности на рынке, тем большим будет давление на обменный курс национальной валюты, а через него — на инфляцию, которую таргетирует НБУ. Эти аспекты регулятор будет учитывать, принимая решение по учетной ставке, вероятно, что плановое снижение учетной ставки будет приостановлено до нормализации ситуации на международных товарных и финансовых рынках", — уточнил Приходько.

Финансисты считают, что Нацбанк не позволит сильно обвалить курс гривны, поскольку девальвация провоцирует рост потребительских цен.

"Нацбанк и в дальнейшем будет ставить себе целью удержание инфляции в пределах целевого диапазона. А это значит, что они постараются не дать курсу вылететь далеко, используя не только валютные интервенции, но и инструмент учетной ставки", — сказал "Стране" финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Эксперт призвал не забывать о непростой ситуации на мировом рынке, которая влияет на украинский экспорт.

"Эпидемию вируса не удалось локализовать в Китае, и она перекинулась на Европу и, похоже, на остальной мир. Паника на фондовых рынках грозит удешевлению не только нефти, но и другого сырья, которую Украина экспортирует — металл, зерно", — подчеркнул Демкив.

Долгосрочных прогнозов о влиянии коронавирусной ситуации в мире на украинский экспорт, и, как следствие, на курс гривны — аналитики стараются не давать. Хотя неофициально признаются, что надеются, что выше 27 грн/$ доллар не поднимется — это среднегодовой курс на 2020-й, заложенный в госбюджет этого года.

При этом банкиры обнадежили вкладчиков — пообещали больше не опускать проценты по депозитам. Их могут даже поднять.

"Депозитные ставки однозначно не будут продолжать падать. При том, что ликвидность в 95% всех банков очень высокая, для ее поддержания на таком высоком уровне, отдельные учреждения могут повысить процентные ставки, а также предложить бонусные программы. При этом, кредитные ставки пока будут оставаться на текущем уровне (за последние месяцы их существенно снизили), учитывая, что бизнес и так на пороге значительных испытаний. То есть банки пойдут на уменьшение своей маржи", — спрогнозировал "Стране" директор департамента риск-менеджмента ПАО "КБ "Аккордбанк" Николай Войткив.

По данным Нацбанка, средние депозитные ставки по гривневым вкладам с начала марта сократились на 0,3-0,6% годовых. На 10 марта доходности находились на следующих уровнях:

по 3-месячным депозитам — на 11,6% годовых;

по 6-месячным депозитам — на 11,97% годовых;

по 9-месячным депозитам — на 11,86% годовых;

по 12-месячныс депозитам — на 12,05%.

Напомним, вчера НБУ потратил почти половину месячной покупки валюты, но курс не удержал. "Страна" узнала , что будет с гривней дальше.

Также мы писали, что "Слуга народа" обвинил НБУ в сливе долларовых резервов ради выхода финансовых спекулянтов из украинских ОВГЗ.