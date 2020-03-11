После новостей о введении общенационального карантина в супермаркетах Киева чувствуется приближение ажиотажа. Несмотря на рабочее время в некоторых торговых центрах много людей, которые скупают товары в больших количествах.

Об этом в небольшом видеорепортаже из Metro передает Telegram-канал "Блог молодого журналиста".

В ролике видно, как абсолютно все посетители магазина доверху набивают тележки.

"Начался небольшой ажиотаж в магазинах. Люди потихоньку закупаются. Для буднего дня это довольно большое количество людей", - комментирует происходящее автор видео и добавляет, что она тоже поддалась всеобщим настроениям и запаслась как следует.

А другой покупатель сети Metro рассказывает, что в супермаркете уже аншлаг: на парковке мест нет, работают все кассы, в каждую из них очередь минимум в 25 человек. И это в обеденное время в среду. В основном все берут одно и то же: муку, макароны, туалетную бумагу.

Ранее "Страна" показывала фото пустых полок немецких магазинов и рассказывала, что в Германии из-за коронавируса жители смели дешевые продукты первой необходимости.

До этого панический ажиотаж наблюдался в Италии.