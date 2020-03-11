Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что Италия рассмотрит возможность закрытия магазинов и ограничений на передвижение, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Rai News.

В связи со стремительным ростом количества больных и умерших правительство Италии в понедельник запретило все неважные поездки и общественные собрания до 3 апреля, продолжило закрытие учебных заведений и ввело целый ряд других запретов.

Конте сообщил, что правительство рассмотрит возможность дополнительных ограничений после того, как глава Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии, попросил закрыть все магазины и остановить работу общественного транспорта.

Конте сказал, что правительство может рассмотреть просьбу Ломбардии и других регионов и не исключает дальнейших ограничений. "Но мы должны быть осторожными и не полагаться на эмоциональной реакции... Мы должны сотрудничать с технико-научным комитетом, который должен нас направлять", - сказал итальянский премьер.

"Основная цель - защита здоровья граждан... Мы должны осознавать, что существуют гражданские свободы, которые нарушаются, и мы должны действовать осторожно", - добавил он.

Тем временем Китай направил в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом. Четыре эксперта в области медицины и преподаватель итальянского языка из китайской провинции Сычуань в среду отправились в Шанхай, откуда они улетят в Италию сообщает Синьхуа в среду.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Только по официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 10 тысяч случаев заражения новым вирусом. Выздоровели 1004 человека, скончался 631.

Напомним, что испанская команда взбунтовалась и отказалась лететь в Милан на игру с "Интером".

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