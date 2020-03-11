Глава Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство собирается штрафовать за распространение паники из-за коронавируса.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Правительство на сегодняшнем заседании должно принять проект закона, который предусматривает наказание для тех, кто провоцирует панику среди населения. По словам Додона, это будут штрафы, но может быть и тюремное заключение.

"Некоторые политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды. Но в Министерстве здравоохранения уже напомнили, что когда в 2008 году у нас была чрезвычайная ситуация из-за распространения свинки, тогда заболели более 31 тысячи человек, никто не умер, власть справилась. И потом, когда у нас более 39 тысяч человек заразились гриппом A1H1, тогда тоже система здравоохранения справилась с угрозой", - сказал Додон.

По его словам, правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы экономические агенты не воспользовались паникой среди граждан и не повысили цены на продукты и медицинские товары, на которые сейчас высокий спрос.

"В связи со вчерашней паникой в ​​магазинах хочу подчеркнуть, что для этого нет никаких предпосылок. Нет риска дефицита продуктов", - заверил президент Молдовы.

По состоянию на 11 марта в Молдове подтверждено заболевание COVID-19 трех человек. В среду по всей Молдове на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы.

Как сообщалось, вслед за Польшей в Чехии и Молдове запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

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