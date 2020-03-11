В связи с распространением коронавируса ООН предоставила рекомендации беременным, заверив, что пока не существует научных подтверждений повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19. Рекомендации опубликованы на сайте Агентства ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.

В ООН женщин призвали руководствоваться фактами и надежной информацией.

"Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий", - говорится в заявлении.

Беременным женщинам следует принимать такие же профилактические меры, как и другим взрослым людям, чтобы избежать заражения:

избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает,

часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя,

прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании,

употреблять в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца и др.

Кормящим грудью женщинам не следует отлучать своих новорожденных от груди, поскольку нет доказательств, свидетельствующих о том, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Мать может продолжать кормить, принимая необходимые меры безопасности:

носить маску (в том числе во время кормления),

мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление)

чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности.

Если мать слишком больна для грудного вскармливания, можно использовать сцеженное молоко.

"На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться поддерживающими терапиями, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесной консультации с их акушерами или гинекологами", - добавили в ООН.

Напомним, в связи с распространением коронавируса Кабмин Украины ввел общенациональный карантин.

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