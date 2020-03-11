Курс доллара 11 марта 2020 года уже достиг 27 гривен. Фото: Страна.ua

Курс доллара в Украине заметно вырос на фоне объявленного в Украине общенационального карантина из-за коронавируса

Доллар в банках уже твердо перешагнул отметку в 26 при продаже и достиг уровня 26,40 - 26,50 грн. 

курс валют в банках

 По данным сайта Минфин

Курс доллара на черном рынке 26,15 грн - покупка и 26,55 грн - продажа. Подорожание составляет в среднем 20 копеек по сравнению с утренними показателями

курс доллара минфин

При этом некоторые обменники уже ставят курс выше 27. Но это скорее исключение и желание заработать на панике. Чаще всего в обменных пунктах встречаются курсы 26,5-26,7 грн за доллар.

доллар по 27 грн

Как сообщала "Страна", 10 марта наличный курс доллара достиг 26,50 грн/$.

Также мы сообщали, что бизнес покупает доллар наперед и поднимает курс, а НБУ снова спустил 200 млн из резервов.

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