Курс доллара в Украине заметно вырос на фоне объявленного в Украине общенационального карантина из-за коронавируса.

Доллар в банках уже твердо перешагнул отметку в 26 при продаже и достиг уровня 26,40 - 26,50 грн.

По данным сайта Минфин

Курс доллара на черном рынке 26,15 грн - покупка и 26,55 грн - продажа. Подорожание составляет в среднем 20 копеек по сравнению с утренними показателями.

При этом некоторые обменники уже ставят курс выше 27. Но это скорее исключение и желание заработать на панике. Чаще всего в обменных пунктах встречаются курсы 26,5-26,7 грн за доллар.

Как сообщала "Страна", 10 марта наличный курс доллара достиг 26,50 грн/$.

Также мы сообщали, что бизнес покупает доллар наперед и поднимает курс, а НБУ снова спустил 200 млн из резервов.