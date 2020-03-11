Папа Римский Франциск на общей аудиенции, которая состоялась с помощью видеотрансляции обратился со словами ободрения и утешения к пострадавшим от эпидемии коронавируса. Он поблагодарил медиков и волонтеров, которые находятся рядом с заболевшими.

Об этом сообщает информационный портал Ватикана Vatican News.

"В этот момент, я хотел бы обратиться ко всем больным, у которых обнаружен этот вирус и которые страдают от болезни, а также ко многим страдающим из-за неясности по поводу своих заболеваний. Сердечно благодарю работников больниц, врачей, медбратьев и медсестер, волонтеров, которые в столь трудный момент находятся рядом со страждущими", - сказал Папа Римский.



Также Папа Франциск обратил внимание общественности на тяжелые последствия вооруженного конфликта в Сирии и бедственном положении беженцев.

Видео: youtube.com

Напомним, что Ватикан из-за коронавируса закрыл для туристов площадь и Собор Святого Петра.

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