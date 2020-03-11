Карантин в действии. Националисты призывают 14 марта выйти на "марш добровольцев" в противогазах
Несмотря на карантин, который 11 марта объявили в Киеве из-за коронавируса, националисты призывают участников "марша добровольцев", запланированного на 14 марта в столице, приходить на мероприятие, но надевать маски и противогазы.
Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько.
"Марш добровольцев 14 марта будет проходить в масках и противогазах. Ничего нового, все как в 2014-м", - написал Линько.
Скриншот: Facebook/ Дмитро Лінько
Отметим, марш, приуроченный ко Дню добровольцев, должен начаться в Киеве в 18:00 14 марта. Организаторы мероприятия заявили маршрут от стадиона ЦСКА до здания посольства РФ. По их словам, цель марша - "сказать власти, что капитуляция не пройдет".
Скриншот: Facebook/ Марш українських добровольців
Напомним, о карантине в Киеве стало известно 11 марта. В столице с 12 марта все школы и вузы закрвают на карантин, отменяются концерты и показы кино. При этом речь об отмене всех массовых мероприятий с численностью более 60 человек.
"Страна" публиковала полный список мер, которые предпримут в Киеве из-за коронавируса.