Несмотря на карантин, который 11 марта объявили в Киеве из-за коронавируса, националисты призывают участников "марша добровольцев", запланированного на 14 марта в столице, приходить на мероприятие, но надевать маски и противогазы.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько.

"Марш добровольцев 14 марта будет проходить в масках и противогазах. Ничего нового, все как в 2014-м", - написал Линько.

Скриншот: Facebook/ Дмитро Лінько

Отметим, марш, приуроченный ко Дню добровольцев, должен начаться в Киеве в 18:00 14 марта. Организаторы мероприятия заявили маршрут от стадиона ЦСКА до здания посольства РФ. По их словам, цель марша - "сказать власти, что капитуляция не пройдет".

Скриншот: Facebook/ Марш українських добровольців

Напомним, о карантине в Киеве стало известно 11 марта. В столице с 12 марта все школы и вузы закрвают на карантин, отменяются концерты и показы кино. При этом речь об отмене всех массовых мероприятий с численностью более 60 человек.

"Страна" публиковала полный список мер, которые предпримут в Киеве из-за коронавируса.