Во всех торгово-развлекательных центрах Киева начнут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей. Такая мера вводится с 12 марта.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан на брифинге 11 марта.

Рубан заявил, что сотрудники бригад будут определять болезнь "исключительно по визуальным признакам", а также измеряя температуру посетителей ТРЦ.

"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут наблюдать за людьми. При необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена - рекомендовать обратиться за медицинской помощью. В коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика: это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально", - отметил чиновник.

А первый заместитель мэра Николай Поворозник в свою очередь добавил, что в столице вводится не карантин, а ограничительно-профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса.

По его словам, в столице подготовили 7 больничных учреждений: 3 взрослых, 3 детских и одно для беременных. Поворозник также рассказал, что город пока получил 2,5 тысячи экспресс-тестов для выявления Covid-19, но планируется приобрести еще больше тест-систем.

Ранее "Страна" публиковала полный перечень мер, которые власти Киева ввели в связи с коронавирусом.

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