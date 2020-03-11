Глава Украины Владимир Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Соответствующий указ президента №74/2020 от 11 марта опубликован на сайте президента.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Как известно Роман Грищенко - военный прокурор Харьковского гарнизона (с апреля 2018). Полковник юстиции. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Родился в с. Екатериновка Первомайского района Николаевской области. В 2005 году окончил юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Женат, имеет двоих детей.

Роман Грищенко. Фото: 0564.ua

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА. Сейчас вр.и.о. главы Сумской ОГА является Ирина Купрейчик.

На должность главы Сумской облгосадминистрации претендовали также Сергей Леонов, Инна Пащенко и экс-нардеп Роман Семенуха. Все трое подавали свои декларации в качестве кандидатов на должность главы Сумской ОГА. Кандидатуру Инны Пащенко была утверждена Кабмином в ноябре 2019 года.