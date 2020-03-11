С 1 апреля в Украине начнется весенный призыв на срочную службу в ВСУ, который продлится до 30 июня. Как правило, он касается юношей в возрасте от 20 лет, кроме тех, у кого есть полное освобожденеие от прохождения воинской службы. Но в военкоматы должны явиться все, чтобы отправиться в армию или подтвердить наличие освобождения.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в соцсети.

"18- и 19-летних юношей брать на службу только с письменного согласия. Подполковник подчеркивает, что срочников не будут привлекать к выполнению задач в районные проведения операции Объединенных сил, даже в случае мобилизации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что призывники без высшего образования будут служить полтора года, а призывники-выпускники вузов - год.

Ранее "Страна" писала о том, что офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили службу, а закончили военные кафедры, будут призывать на срочную службу в армии.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому снижается призывной возраст с 20 до 18 лет.