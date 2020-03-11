Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине временно закрыли учебные заведения. По той же причине были перенесены даты пробных испытаний в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об изменении даты было объявлено на пресс-брифинге Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе было запланировано на 21 марта. А по другим предметам - математике, биологии, географии, физики, химии и по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - на 28 марта.

Сегодня стало известно, что пробные ВНО проведут уже после карантина. который окончится 3 апреля. Точные даты испытаний пока не названы.

"Страна" следит за тем, какие меры власти принимают в связи с вероятностью распространения нового вируса.

Ранее мы рассказывали, что на карантин закрыли свои учебные заведения Польша и Греция.