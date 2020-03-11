В среду, 11 марта, Кабмин назначил новым главой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Юрия Васильченко.

Об этом на своей странцие в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"На закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Среди наиболее интересных - глава ГАСИ Васильченко Юрий Николаевич", - пишет Сюмар.

Скриншот: Facebook/Виктория Сюмар

Ранее Васильченко работал начальником отдела ГАСИ по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации.

Напомним, новый Кабинет министров на этой неделе начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Как сообщалось, в феврале Государственная архитектурно-строительная инспекция отстранила от работы четырех руководителей департаментов ГАСК в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Также мы писали, что Кабмин назначил новым представителем в Раде экс-соратника Порошенко.