Десятый Киевский международный полумарафон, который был запланирован на 4-5 апреля, отложили из-за коронавируса.

Об этом сообщила компания-организатор Run Ukraine в Facebook.

"Run Ukraine не рассматривает вариант отмены мероприятия. Киевский международный полумарафон будет проведен в 2020 году, но в другие даты, во второй половине года", - говорится в сообщении. Новую дату обещают назвать после ее согласования с киевскими властями в конце марта.

Фото: facebook.com/runukraine.org

Отметим, что на брифинге в КГГА на вопрос, когда состоится городской полумарафон, ответили, что решение могут принять в любой момент, но к мероприятиям на воздухе не такие суровые ограничения, как к тем, которые проходят в помещениях.

В Киевском полумарафоне в этом году ожидалось участие 16500 человек.

Напомним, что в КГГА предупредили об уголовной ответственности для школ и ТРЦ, которые нарушат режим карантина.

Также мы писали о том, что Украина объявила карантин: закрывают школы, границу и авиасообщение.