Руководство "Общественного" потребовало объяснительную у журналистки, которая пожаловалась на сокращение регионального вещания депутатам областного совета. Об этом сообщается на странице главы НСЖУ Сергея Томиленко в соцсети.

В сообщении говорится, что в НСЖУ пожаловалась редактор творческой группы "Утро" Житомирского филиала Общественного вещания Наталья Левченко, которая заявила о давлении на нее со стороны руководства из-за ее публичной критики процессов реформирования в НОТУ.

"Из-за выступления журналистки во время сессии Житомирского областного совета против запланированного сокращения регионального вещания, от Натальи требуют написать объяснительную записку о нарушении ею режима "больничного". При этом один из руководителей филиала сравнивает действия журналистки по защите общественного вещателя с "раскалыванием коллектива" и называет "сепаратистской деятельностью", - говорится в сообщении.

В НСЖУ призвали Правление Общественного вещателя не сокращать региональное вещание и не увольнять сотрудников на местах, а также не игнорировать критику и не допускать давления на сотрудников, которые имеют мужество не соглашаться с решениями из столицы.

"При этом отмечаем, что Общественного вещателя от других медиа должна отличать именно культура уважения к различным точкам зрения своих сотрудников, поощрение корректных дискуссий по всем вопросам развития медиа. Преследование журналистов за критику недопустимо", - заявили в НСЖУ.

Также приводится полный текст обращения к НСЖУ Натальи Левченко:

"Председателю Национального союза журналистов Украины Томиленко С. А.

Редактора творческой группы "Утро" филиала ОАО "НСТУ"

"Житомирская региональная дирекция"

Левченко Н.В.

Обращение

Уважаемый Сергей Антонович! Хочу сообщить Вам о давлении на меня со стороны руководства филиала ОАО "НСТУ" "Житомирская региональная дирекция".

Сегодня утром, 10 марта 2020 года, во время собрания коллектива филиала менеджер Самарцев А.В. и продюсер Бутко Т. С. требовали написать объяснительную по поводу моего выступления на сессии Житомирского областного совета, которая состоялась 5 марта 2020. По их словам я "нарушила трудовую дисциплину", не спросив у них разрешения выступать. Не получив четких и логических аргументов, которые заставили меня совершить такие действия, я отказалась писать объяснительную. После чего продюсер сравнила мои действия по защите общественного вещателя с "раскалыванием коллектива" и сепаратистской деятельностью. Менеджер в свою очередь высказывался неприлично и нецензурно.

После окончания собрания через полчаса менеджер Самарцев позвонил на мой моб. номер и позвал в отдел кадров, где вместе с юристом компании снова давил и требовал написать объяснительную. На этот раз сказал, чтобы я в письменном виде признала больничный лист недействительным, так как в период больничного (с 3.03.2020 по 6.03.2020) я выступила на заседании сессии 5 марта.

Под давлением руководства филиала я написала объяснительную по поводу своего пребывания на сессии областного совета. Объяснила, что я, как председатель Комитета "Защиты Общественного вещателя" филиала ОАО "НСТУ" "ЖРД", действовала от комитета, который был избран большинством работников филиала 30 января 2020 (есть протокол заседания). Взвесив все риски своего здоровья и взвесив одновременно необходимость присутствовать, а также учитывая тот факт, что сессия областного совета происходит крайне редко (один раз в три месяца), все же решила прийти.

Во время сессии областного совета я сообщила депутатам областного совета о новой региональной концепции НСТУ, которая предусматривает сокращение производства ежедневного регионального контента до 1 часа на ТВ и 1 ч 30 мин на радио. По мнению работников коллектива и представителей общественности Житомирщины этого времени недостаточно для полноценного освещения жизни области во всех ее аспектах. Видео выступления имеется.

Вопрос об Общественном Житомирском был вынесен на голосование. Депутаты областного совета проголосовали за развитие Общественного в регионе, обнаружили беспокойство сокращением вещания и обратились к Президенту Украины, Кабинету Министров, Национальному совету по вопросам ТВ и радиовещания и Наблюдательному Совету ПАО "НСТУ".

Считаю, что такие действия руководителей регионального филиала - это давление на меня лично и опосредованное запугивание других работников относительно свободного выражения собственных мыслей и взглядов. Такое поведение, пренебрежительное и унизительное отношение со стороны Самарцева и Бутко считаю местью за свое выступление на сессии областного совета, а также за активное участие в Комитете Защиты Общественного вещателя в регионе. Это давление на меня в том числе и давление на свободу слова в Украине в целом".

Ранее "Страна" писала о том, что по всей Украине журналисты протестуют против сокращения часов регионального общественного ТВ и радио.

Также мы сообщали, что в Житомире журналистки Общественного ТВ вышли на улицу босиком и с заклеенными ртами.