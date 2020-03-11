Появился полный текст решения комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом.

"Страна" публикует основные его тезисы.

Так, Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 марта утвердила ряд мер для противодействия распространению коронавируса:

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Киева, с ученом возможного развития сложной эпидемической ситуации, согласно статьям 28, 30 Закона Украины "Про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения", ввести ограничительные меры на территории города Киева с 00:00 12.03.2020 до 31.03.2020 года, а именно:

Приостановить образовательный процесс в заведениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального образования всех типов, форм собственности города Киева; Приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях; Ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева; Приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.; Приостановить работу развлекательных центров; Приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах; Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 лиц), к участию в мероприятиях допускать лишь лиц, которые прошли термометрию; Обеспечить недопущение к работе работников предприятий и заведений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Принять во внимание информацию Департамента охраны здоровья исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) о том, что в Киеве подготовлены к приему больных коронавирусом 7 больниц.

Также местная исполнительная власть должна обеспечить исполнения всех этих пунктов, в учебные планы образовательных учреждений должны быть внесены коррективы, а учеба должна быть организована с использованием возможностей дистанционного образования.

Кроме того, должен быть обеспечен входной санитарный контроль в помещениях детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждений.

Руководителям высших учебных заведений 1-4 уровней аккредитации Киева с целью ограничения контакта среди больших групп студентов необходимо:

Обеспечить выполнения пункта 1 протокола; Внести коррективы в учебные планы занятий с использованием возможностей дистанционного образования, интернет-ресурсов и т.п.; Усилить дезинфекционный режим; Не допускать к посещению заведения студентов с признаками инфекционной болезни; Предусмотреть в общежитиях помещения для изоляции студентов с признаками заболевания гриппом и ОРВИ; Запретить проведение массовых мероприятий в помещениях вузов и общежитий; Принять меры в случае выявления студента с признаками респираторного инфекционного заболевания для его изоляции от здоровых лиц и немедленного сообщить про этот случай соответствующее учреждение охраны здоровья.

Следить за выполнением и доносить до вузов информацию будет Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий до 60 лиц необходимо поддерживать нормативные показатели температуры воздуха и проводить сквозное проветривание в помещениях. В административных зданиях, помещениях, Киевского городского совета, КГГА, РГА и ЖЕКов, торговых заведениях и заведениях питания, помещениях приема граждан и т.д. обеспечить входной санитарный контроль.

Департаменту культуры, Главному управлению Госпродпотребслужбы необходимо подготовить обращение к главам религиозных заведений Киева касаемо прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения коронавируса и установления входного санитарного контроля.

Торговым центрам и другим торгово-развлекательным заведениям необходимо не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания, а в случае выявления больного с признаками заболевания принять меры, чтобы изолировать его от здоровых лиц и немедленно сообщить в заведение охраны здоровья. Также поручено обеспечить проведение обработки антисептическими средствами помещений, торговых центров, заведений питания и т.д. Помимо этого, необходимо установить в них входной санитарный контроль

Департаменту социальной политики поручили обеспечить контроль за людьми пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, которые остались без ухода, организовать доставку продуктов, лекарств и т.д.

Меры являются обязательными для выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, заведениями и организациями, расположенными на территории Киева.

Контроль за исполнением протокольных поручений возложить на Управление по вопросам гражданской защиты исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине официально вводят карантин, предусматривающий закрытие школ, вузов, КПП и авиасообщения.