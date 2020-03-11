В Киеве ввели карантин. Фото: Pixabay

Появился полный текст решения комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом.

"Страна" публикует основные его тезисы. 

Так, Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 марта утвердила ряд мер для противодействия распространению коронавируса:

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Киева, с ученом возможного развития сложной эпидемической ситуации, согласно статьям 28, 30 Закона Украины "Про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения", ввести ограничительные меры на территории города Киева с 00:00 12.03.2020 до 31.03.2020 года, а именно:

  1. Приостановить образовательный процесс в заведениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального образования всех типов, форм собственности города Киева;
  2. Приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;
  3. Ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;
  4. Приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;
  5. Приостановить работу развлекательных центров;
  6. Приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;
  7. Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 лиц), к участию в мероприятиях допускать лишь лиц, которые прошли термометрию;
  8. Обеспечить недопущение к работе работников предприятий и заведений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Принять во внимание информацию Департамента охраны здоровья исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) о том, что в Киеве подготовлены к приему больных коронавирусом 7 больниц.

Также местная исполнительная власть должна обеспечить исполнения всех этих пунктов, в учебные планы образовательных учреждений должны быть внесены коррективы, а учеба должна быть организована с использованием возможностей дистанционного образования.

Кроме того, должен быть обеспечен входной санитарный контроль в помещениях детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждений.

Руководителям высших учебных заведений 1-4 уровней аккредитации Киева с целью ограничения контакта среди больших групп студентов необходимо:

  1.  Обеспечить выполнения пункта 1 протокола;
  2. Внести коррективы в учебные планы занятий с использованием возможностей дистанционного образования, интернет-ресурсов и т.п.;
  3. Усилить дезинфекционный режим;
  4. Не допускать к посещению заведения студентов с признаками инфекционной болезни;
  5. Предусмотреть в общежитиях помещения для изоляции студентов с признаками заболевания гриппом и ОРВИ;
  6. Запретить проведение массовых мероприятий в помещениях вузов и общежитий;
  7. Принять меры в случае выявления студента с признаками респираторного инфекционного заболевания для его изоляции от здоровых лиц и немедленного сообщить про этот случай соответствующее учреждение охраны здоровья.

Следить за выполнением и доносить до вузов информацию будет Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. 

Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий до 60 лиц необходимо поддерживать нормативные показатели температуры воздуха и проводить сквозное проветривание в помещениях. В административных зданиях, помещениях, Киевского городского совета, КГГА, РГА и ЖЕКов, торговых заведениях и заведениях питания, помещениях приема граждан и т.д. обеспечить входной санитарный контроль.

Департаменту культуры, Главному управлению Госпродпотребслужбы необходимо подготовить обращение к главам религиозных заведений Киева касаемо прекращения проведения массовых богослужений и предупреждения распространения коронавируса и установления входного санитарного контроля.

Торговым центрам и другим торгово-развлекательным заведениям необходимо не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания, а в случае выявления больного с признаками заболевания принять меры, чтобы изолировать его от здоровых лиц и немедленно сообщить в заведение охраны здоровья. Также поручено обеспечить проведение обработки антисептическими средствами помещений, торговых центров, заведений питания и т.д. Помимо этого, необходимо установить в них входной санитарный контроль

Департаменту социальной политики поручили обеспечить контроль за людьми пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, которые остались без ухода, организовать доставку продуктов, лекарств и т.д.

Меры являются обязательными для выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, заведениями и организациями, расположенными на территории Киева.

Контроль за исполнением протокольных поручений возложить на Управление по вопросам гражданской защиты исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

Решение комиссии КГГА по вопросам безопасности

Решение комиссии КГГА по вопросам безопасности

Решение комиссии КГГА по вопросам безопасности

Решение комиссии КГГА по вопросам безопасности

Решение комиссии КГГА по вопросам безопасности

Решение комиссии КГГА по вопросам безопасности

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине официально вводят карантин, предусматривающий закрытие школ, вузов, КПП и авиасообщения.

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