На большей части Украины держится теплая погода. Однако к выходным может существенно похолодать из-за приближения циклона Гизела.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, на севере Европы, где разгулялся мощный циклон, погода крайне изменчива. И хотя он господствует довольно далеко от центральной европейской части, его фронты дотягиваются и до Украины.

Диденко ожидает, что 12 марта на востоке и местами на западе Украины пройдут дожди. На остальной территории страны пока обойдется без существенных осадков.

Ветер в западных и северных областях порывистый, вплоть до сильного.

В Киеве в четверг будет порывистый ветер, без осадков, воздух прогреется до +14 градусов.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Несмотря на дождь и ветер, теплая погода с температурой +11...+17 градусов удержится еще на несколько дней. А вот к выходным существенно похолодает - до минусовых показателей.

Поэтому синоптик советует приготовить на субботу-воскресенье теплые веселые носки.

Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня почти по всей Украине вероятны дожди.

Также мы писали, что из-за аномально теплой зимы нам грозит засуха.