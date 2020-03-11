К Украине подбирается циклон Гизела. Он может принести в Украину морозы - синоптик
На большей части Украины держится теплая погода. Однако к выходным может существенно похолодать из-за приближения циклона Гизела.
Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По словам синоптика, на севере Европы, где разгулялся мощный циклон, погода крайне изменчива. И хотя он господствует довольно далеко от центральной европейской части, его фронты дотягиваются и до Украины.
Диденко ожидает, что 12 марта на востоке и местами на западе Украины пройдут дожди. На остальной территории страны пока обойдется без существенных осадков.
Ветер в западных и северных областях порывистый, вплоть до сильного.
В Киеве в четверг будет порывистый ветер, без осадков, воздух прогреется до +14 градусов.
Скриншот: Facebook/ tala.didenko
Несмотря на дождь и ветер, теплая погода с температурой +11...+17 градусов удержится еще на несколько дней. А вот к выходным существенно похолодает - до минусовых показателей.
Поэтому синоптик советует приготовить на субботу-воскресенье теплые веселые носки.
Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня почти по всей Украине вероятны дожди.
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