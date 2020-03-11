Размер государственного долга Украины за два месяца 2020 года увеличился на 2,6% или более чем на 4,6 миллиарда гривен.

Об этом рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Девальвация в январе-феврале этого года гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 4,64 млрд грн (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний - сократился на 14,8 млрд грн (1,8%)", - сказал Пацкан.

Как он отметил, на погашение госдолга было потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период.

"Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару чем учтен в государственном бюджете на этот год. И нам снова приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь заложения в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем", - подчеркнул Пацкан.

Он напомнил, что фактический курс гривны в среднем за январь-февраль составил 24,0 гривны за доллар, тогда как в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар.

По оценке Счетной палаты, только в январе это привело к недопоступлению 2,3 млрд грн доходов.

Инфографика: rp.gov.ua

Напомним, в конце прошлого года госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. За год госдолг увеличился на 6,05 млрд долларов.

Как сообщалось, 12 февраля Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.