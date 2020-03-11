Припаркованный автомобиль "Мерседес" представительского класса был обстрелян сегодня в центре Киева. Инцидент произошел на улице Юрия Ильенко неподалеку от станции метро "Лукьяновская".

Об этом 11 марта сообщает Информатор Киев на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Владелец авто сам заметил повреждения, похожие на отверстия от пуль, на лобовом стекле и на двери авто и обратился в полицию. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что обстрелянный "Мерседес" был припаркован в пешеходной зоне.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белой Церкви пьяный мужчина обстрелял прохожих из пистолета.

Также мы сообщали, что полиция задержала пятерых участников стрельбы в Днепре, среди них и сами пострадавшие.