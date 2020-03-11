Вооруженные силы Украины не нужно полностью адаптировать к стандартам НАТО, но важно, чтобы ВСУ могли взаимодействовать с силами Альянса.

Об этом заявил новоназначенный министр обороны Андрей Таран, представленный сегодня президентом, сообщает 112 Украина.

"Учитывая наши реалии, главной задачей МО вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО у нас должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса", - сказал Таран.

Министр обороны также сообщил, что сейчас в ВСУ переводит системы органов военного управления на J, G, S структуры. Но такие изменения - лишь составляющая "многомерного процесса реформирования ВС". Также Андрей Таран отметил важность разграничения полномочий между МО, главнокомандующим и Генштабом ВС.

Напомним, что Андрей Таран был назначен новым министром обороны 4 марта.

Более подробно о Таране "Страна" писала в своем материале.