В Киеве торгово-развлекательным центрам и частным школам, которые нарушат правила карантина, грозит административная или уголовная ответственность. Контролировать ситуацию будет полиция.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент "Страны".

Так, согласно решению комиссии КГГА по вопросам безопасности, в Киеве с 12 марта и, предварительно, до конца месяца массовые мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены, торгово-развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах должны приостановить свою работу.

Решение комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

"Сейчас мы говорил про ограничения. Там есть только административная ответственность. Когда, не дай бог, будет введен режим эпидемиологического ситуации, то тогда будет уголовная ответственность", - уточнил Поворозник.

На уточнение журналистов, что в ТРЦ и кинотеатрах говорят, что не слышали об этом решении и закрываться не будут, Николай Поворозник ответил, что в Киеве все уже слышали об этом.

"Также нужен самоконтроль и ответственность каждого человека", - сказал он.

По словам Поворозника, местные власти намерены делать все, чтобы обезопасить киевлян, но люди должны сами решать, идти в кинотеатры или нет.

Что касается обучение, его хотят перевести в дистанционный формат. Поворозник считает, что для студентов это вообще не проблема.

Напомним, в Киеве из-за коронавируса все школы и вузы закрыли на карантин, отменяются концерты и показы кино. При этом уточняется, что речь об отмене мероприятий с численностью больше 60 человек.

Также мы писали, что в Украине ввели и общенациональный карантин, который предусматривает закрытие учебных заведений, КПП и авиасообщения.