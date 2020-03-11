Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что большая часть населения Европы заразится коронавирусной инфекцией, если Европа не предпримет меры по борьбе с эпидемией.

Об этом в среду, 11 марта, сообщает Reuters.

По ее словам, 70 процентов населения могут заболеть пневмонией COVID-19, считает она. "[Усилия] должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения из-за попыток замедлить распространение вируса", — подчеркнула Меркель. Она добавила, что страны Европы не должны закрывать границы из-за эпидемии.

Напомним, в конце февраля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц заявил, что страны Шенгенского соглашения имеют возможность закрыть границы из-за коронавируса. При этом он добавил, что для такой меры государствам требуется обоснование, а также четкая координация действий.

Согласно последним данным, по всему миру заражены более 119,5 тысячи человек. Более 4,2 тысячи заболевших погибли, еще 65,9 тысячи вылечились. Крупнейшим очагом в Европе стала Италия — там находится более 10 тысяч зараженных коронавирусом.

Как писала "Страна", в Польше из-за коронавируса на две недели закрывают все школы и университеты.