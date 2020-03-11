В среду, 11 марта, украинское правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать, что их хватит украинцам в случае распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, до 1 июня из Украины нельзя будет экспортировать товары противоэпидемического назначения. К противоэпидемическим товарам, как правило, относят медицинские маски, халаты, бахилы, перчатки и т.д.

Такая мера нужна для того, чтобы закупить средства индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, пополнить госрезерв и чтобы в Украине не возник дефицит таких товаров.

Напомним, сегодня, 11 марта, в Украине объявили карантин, которые предусматривает закрытие школ, вузов, КПП и авиасообщения.

Также мы писали, что из-за коронавируса закроют 170 из 219 пунктов въезда в Украину.