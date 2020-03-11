В связи с распространением коронавируса 100 миллионов гривен выделит правительство на перпервоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Такое решение принято на заседании Кабмина, сообщается на Правительственном портале.

Также Кабмин запретил до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

"На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Кабмин принял решение о всеукраинском карантине в связи с распространением коронавируса.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса закроют 170 из 219 пунктов въезда в Украину.