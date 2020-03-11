В Украине объявлен общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Распоряжение о карантине принял Кабинет министров на закрытом заседании.

Об этом сообщается на Правительственном портале и на Facebook-странице Верховной Рады.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Ограничительная мера не касается собраний, связанных с государственной необходимостью.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций и только без зрителей.

Также запланировано закрытие на карантин учебных заведений - школ и вузов - сроком на три недели.

Пресс-служба Верховной Рады в Facebook напомнила, что карантин предусматривает еще закрытие авиасообщения с некоторыми странами и большей части КПП на границах - 170 из 219.

Кроме того, в Раде сообщили, что карантин вводится до 3 апреля.

"Страна" следит за тем, как в Украине борются с угрозой распространения нового вируса.

Мы также сообщали, что сегодня в Украине зафиксировано пять подозрений на коронавирус.