Новое руководство Министерства охраны здоровья Украины не намерено останавливать медицинскую реформу. Более того, планирует изменения в системе здравоохранения, основанные на передовом международном опыте и учитывающие интересы врачей и пациентов.

Об этом сообщается в Facebook ведомства со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ильи Емца, сделанное во время заседания Кабинета министров 11 марта.

По словам министра, его задача - избавить украинцев от неудобств в ожидании благих перемен.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен", - отметил Емец.

По словам руководителя ведомства, подготовка к началу второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в министерстве уже сейчас.

Как писала "Страна", практически то же самое Емец говорил в эфире одного из ток-шоу сразу после своего назначения. Он не выступил против самой реформы, но заявил, что она должна учесть интересы пациентов и врачей.

Желание продолжать реформу Супрун высказывал и новый премьер Денис Шмыгаль.