Курс доллара неумолимо идет вверх. 11 марта межбанковские торги начались с подорожания "американца" на 13 копеек, после чего валютные котировки продолжили расти.

"Старт безналичных торгов произошел в рамках 25,53-25,55 грн/$, где-то к 11:30 рынок вышел уже на 25,6250-25,65 грн/$, а после полудня — на 25,6550-25,69 грн/$", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Одновременно банки поднимали наличные цены: средний курс на продаже доллара вырос сразу на 20 копеек - до 25,80-26,0 грн/$, а на покупке - на 40 (до 25,35-25,50 грн/$). Банкиры готовы дороже выкупать "американца" под перепродажу. Максимальные расценки по традиции выставляли финансовые компании: у них самый дорогой доллар стоил 26,50 грн/$.

Нацбанк с самого утра старался сдерживать подорожание доллара, и активно продавал доллар из своих золотовалютных резервов. $100 млн регулятор продал за первый час работы межбанка, и еще $100 млн сразу после 11 часов.

"Спрос на валюту стимулируют не только валютные покупки иностранных держателей ОВГЗ, выводящих капиталы из наших бумаг, а также население (покупки банками валюты под кассы), но уже и украинский бизнес. Импортеры стараются купить доллар оперативнее, и скорее отправить по контрактам. Наперед сделать предоплату. Ведь все понимают, что валюта продолжит дорожать", - объяснил "Стране" настроения на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Говорят, что предприятия стараются максимально экономить имеющуюся валюту, и покупать новую. Потому активно вымывают гривну со своих счетов. До конца сегодняшнего дня ожидается рост безналичного курса доллара до 25,75-25,80 грн/$. Потому считается, что чем раньше будет сделана валютная покупка - тем больше выгадает компания.

"Доллар держат (не продают) и люди, и бизнес. Все ждут его дальнейшего валютного подорожания, потому так ведут себя. Физлица даже кредиты стали активнее брать, только бы не менять доллар. Бизнес же уже начал прикидывать возможные убытки от введения карантина. Введение карантина в Киеве, о котором заявил сегодня мер, будет давить на экономику в целом и на валютный рынок в частности. Первыми пострадают торговые предприятия и ТРЦ - все они закредитованы банками, и столкнуться с сокращением выручки из-за закрытия. А за ними и остальные производители: и экспортеры, и импортеры", - признал Невмержицкий.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк понизил курс гривни к доллару сразу на 30 копеек.

Также мы сообщали, что "Слуга народа" обвинил НБУ в сливе долларовых резервов ради выхода финансовых спекулянтов из украинских ОВГЗ.