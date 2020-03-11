Юрий Луценко. Фото: strana.ua

За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру. 

Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"К вопросу о карантине от короновируса. Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО "Мамона Трейд" вывезет все, что хочет. Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!" - написал Луценко.

Скриншот Facebook-страницы Юрия Луценко

Информация про экспорт медицинских масок из Украины

Скриншот, фото: Facebook/Юрій Луценко

Напомним, рассмотрение вопроса о возможном запрете экспорта средств индивидуальной защиты - один из пунктов распоряжения Кабмина об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом, принятого 6 марта.

Также мы писали, что 11 марта в Украине объявили общенациональный карантин.

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