Сегодня на закрытом заседании Кабмина новым представителем правительства в парламенте назначен нардеп от "Слуги народа" 34-летний Василий Мокан, вместо подавшей в отставку Елены Шуляк. Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, на закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. "Среди наиболее интересных-председатель ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции - Ред.) Васильченко Юрий Николаевич. Представителем правительства в парламенте назначен Василий Мокан", - написала Сюмар.

Также она добавила,что в ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмигаль пообещал открыть заседание КМУ для журналистов.

Фото: facebook.com

Политолог Василий Мокан прошел в Верховную Раду 103-м номером в списке "Слуги народа". Является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Отметим, что Василий Мокан планировал в 2015 году стать депутатом Киевского областного совета. Он баллотировался тогда от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Отметим, что представительница Кабмина в Раде Шуляк подала в отставку сегодня утром.

Напомним, что до этого Аваков предложил открыть для СМИ заседание Кабмина, но тогда еще премьер Гончарук увидел в этом источник всех бед.