В Польше, куда в начале марта добрался коронавирус, на заседании правительственной группы по управлению кризисов было принято решение закрыть все школы и университеты страны. Также не будут работать детские сады и клубы.

Об этом сообщает сайт RMF24 со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Учебные заведения прекратят работу с 12 до 25 марта, чтобы "максимально замедлить распространение коронавируса", как сказал глава правительства.

Однако в четверг и пятницу школы останутся открытыми. В них не будет уроков, но в классных комнатах дежурные учителя смогут присматривать за детьми. Это поможет родителям подготовиться к новой ситуации.

Моравецкий отметил, что детям желательно не выходить из дома во время карантина, потому что они могут легко заразить других.

Отметим, по последним данным в Польше всего 25 зарегистрированных случаев коронавируса.

Как писала "Страна", вчера в Польше из-за угрозы распространения нового вируса отменили все массовые мероприятия.

Мы также следим за мерами, которые предпринимает для остановки распространения коронавируса украинская власть.