Апелляционный суд в Болгарии (г.Бургас) не удовлетворил жалобу подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подтвердил решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.

Об этом 11 марта пишет Офис генпрокурора.

"После его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников", - говорится в сообщении.

Речь идет об Алексее Левине, который до этого настаивал, чтобы его не передавали украинской власти. Он утверждал, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где применят "особые" методы.

Напомним, что подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин изменил в Болгарии внешность, но его выдали "пальчики".

Также мы писали о том, что Зеленский обсудил экстрадицию Левина с премьером Болгарии.