В Украине зафиксирован всего один пациент с подтвержденным коронавирусом из-за относительно медленного распространения Covid-19 по востоку Европы.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виталий Ляшко.

По его словам, всего в Украине было 43 сообщения о подозрении на коронавирус. Они касались людей, которые были в странах, где Covid-19 зафиксирован, и у которых была температура. Таких пациентов проверили, равно как и тех людей, которые находились с ними в контакте.

"Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев. Потому что на востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например", - сказал Виталий Ляшко.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини. Про одного больного - с 08:00

Напомним, "Страна" разбиралась, сколько украинцев на самом деле уже подхватили коронавирус. В частности, мы писали, что в реальности инфицированных вирусом в нашей стране может быть до сотни, а то и больше. А не диагностируют эти случаи потому, что из-за дефицита специальных тест-систем проверка проводится выборочно и в крайних случаях.

Также мы писали о том, что до начала апреля в Украине объявили карантин, предусматривающий закрытие школ, вузов, КПП и авиасообщения.