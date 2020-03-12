Предлагаем гороскоп на четверг, 12 марта. День подходит, чтобы завершить дела, а вот за новые глобальные проекты лучше не приниматься. Сегодня может быть сложно принимать правильные решения.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у Овнов возникнет желание сделать что-то по-новому, не опираясь на прошлый опыт. Не стоит себя сдерживать, ведь перемены могут принести положительные изменения, а самая неожиданная идея может оказаться удачной. Работа будет приносить вам сегодня удовольствие так же как и общение с окружающими и занятия спортом.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вы готовы бросить все силы для решения вопросов друзей и знакомых. При этом будьте ответственны, ведь не все обещанное вы сможете с легкостью исполнить без ущерба себе. Дивиденды может принести только здравый альтруизм. Но не обольщайтесь, что другие оценят ваши старания сразу же.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День подходит для творчества и занятий, которые помогут вам развиваться. Вы сможете получить удовольствие от самого процесса обучения чему-то новому. Прислушивайтесь к интуиции, посмотрите на свою жизненную ситуацию под другим углом. Новые идеи и взгляды помогут решить давние проблемы.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков хороший день, чтобы начать новый проект. Сегодня ваш авторитет может серьезно возрасти, а ваши инициативы смогут оценить по достоинству коллеги по работе и руководство. При этом события дня будут складываться таким образом, что свою состоятельность вам придется то и дело доказывать.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов, которые привыкли жить иллюзиями и мечтами, ожидает сегодня жесткое столкновение с реальностью. Коллеги на работе потребуют от вас активных действий и посильной помощи. Есть риск возникновения конфликтов с окружающими. Однако не бойтесь того, что вам придется выйти из своей зоны комфорта. Только так вы сможете добиться большего и в итоге почувствовать себя лучше.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня от ваших поступков и решений будут зависеть отношения с окружающими в будущем. Постарайтесь не обидеть родных людей, чтобы не испытывать угрызения совести. Уделите внимание близким, проведите с ними душевный вечер. Они обязательно это оценят. А вот эгоцентризм и невнимательность могут навредить вашим отношениям.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов ожидает крайне эмоциональный и энергичный день. Вы с трудом будете успевать выполнять все запланированные на сегодня дела. Кроме них, будут появляться и новые задачи. Лучше расставить все в порядке приоритетности, выдохнуть, а потом действовать. Многое получится, если собраться.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня могут почувствовать прилив сил, который повысит ваше настроение. У вас будет достаточно энергии, чтобы сделать что-то серьезное. Не разменивайтесь на мелкие дела, дайте выход своей активности. Вечером можно уделить время физической активности.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды советуют Стрельцам больше отдыхать и укреплять здоровье. В первой половине дня вы можете испытывать подавленность и растерянность. Развлечения лучше перенести на вечер или вовсе исключить на время, если вы ощущаете нехватку энергии. В тонус поможет прийти правильный режим дня и здоровый сон.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодняшний день для Козерогов будет весьма активным, но ваше здоровье может быть уязвимым. В вашей жизни возникнут неожиданные обстоятельства, которые могут разрушить планы. Вам придется действовать быстро и четко. Если вам сложно - лучше не изнурять себя дополнительно еще и тяжелыми физическими нагрузками.

Водолей (21.01 - 20.02)

День не самый удачный, чтобы начинать что-то новое. Не стоит ожидать хороших результатов от новых проектов, чтобы избежать крупных финансовых потерь. Лучше действовать самостоятельно или вместе с проверенными партнерами. Только от совместной деятельности вы сможете получить солидную прибыль. Чтобы не рисковать, стоит отложить на будущее и крупные приобретения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня лучше избегать общественных места и больших скоплений людей, чтобы не терять жизненные силы. Лучше выбраться в город после обеда. Вечером вас может ждать приятное событие в личной жизни. Звезды обещают вам благоприятное разрешение ситуации на любовном фронте.

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