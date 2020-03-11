Во вторник в Украине зафиксировали пять подозрений на коронавирус
Пять подозрений на заражение коронавирусом зафиксировано в Украине во вторник, 10 марта. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, два образца уже изучают в лаборатории Центра общественного здоровья, три образца будут доставлены до вечера среды.
Напомним, в Украине по состоянию на 11 марта зафиксирован лишь один официально подтвержденный случай заражения коронавирусом - у жителя Черновцов, который недовно вернулся из Италии.
Ранее "Страна" писала о том, что в связи с распространением коронавируса, Кабмин принял решение в четыре раза сократить число пунктов въезда и выезда на украинской границе.
Также в Украине власти объявили общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.